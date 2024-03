Città di Formia, caos societario: arriva il comunicato dei calciatori "Chiediamo chiarezza"

Continua la saga Città di Formia, al quartultimo posto nel girone B e invischiato in dolorose questioni societarie. Dopo le dichiarazioni del presidente Mario Carrano, in cui annunciava di aver messo in vendita il club, è arrivata la replica dei giocatori del Formia, preoccupati di una situazione societaria molto precaria e che rischia di impattare anche a livello lavorativo.

Il comunicato dei giocatori

Noi calciatori e membri dello staff della prima squadra del Città di Formia Calcio, ci ritroviamo ad affrontare una situazione di grande difficoltà e totale incertezza. Problematiche che viviamo ormai da mesi e che, lo dicono i fatti, non hanno compromesso il nostro approccio professionale e il grande sacrificio nel portare avanti un progetto sportivo che ci era stato rappresentato come solido e affidabile. Ora la situazione è diventata insostenibile e la nostra posizione continua ad aggravarsi, pertanto abbiamo deciso di fermare le attività: continueremo a lavorare individualmente, seguendo il programma di allenamenti pianificato dal mister, pronti a rientrare in campo non appena sarà comprensibile lo stato delle cose. Diventa insostenibile affrontare le spese quotidiane, senza rimborsi e contando soltanto sulle nostre forze, l’impegno inizia a gravare in modo energico sulle nostre vite. Un quadro preoccupante, che inevitabilmente lede la nostra serenità, personale e familiare. Alla luce di quelle che sono le criticità, e tenendo conto del comunicato stampa pubblicato nella giornata di ieri sulle pagine social della società, in cui si manifesta la volontà di voler cedere il club, chiediamo ai presidenti maggiore chiarezza. Sempre ieri è stato reso pubblico l’interessamento di un Comitato cittadino che sembrerebbe seriamente interessato a rilevare la società, con l’intenzione di mantenere fede agli impegni sportivi ed economici. Per dare seguito a questa aspettativa è però necessario che i vertici societari e il Comitato cittadino facciano tutto il possibile per rendere concreta l’operazione che permetterebbe di portare a termine la stagione sportiva, con un occhio rivolto al futuro. Pertanto chiediamo alle parti una fattiva collaborazione in tal senso, segnalando anche l’urgenza di pervenire a una definizione, tenendo conto che stiamo affrontando l’ultima fase di campionato, impegnati a inseguire una salvezza che vogliamo a tutti i costi. Il nostro gruppo è unito e determinato, dateci la possibilità di continuare a fare il nostro lavoro: pronti a onorare la maglia.