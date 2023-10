Citizen Academy, ufficiale l'esonero di Nunzio Iardino

Si separano le strade di Nunzio Iardino e del Citizen Academy. La squadra di Ciampino ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore con un post su Facebook, ponendo fine ad un rapporto iniziato in questa stagione. Il motivo è la partenza stentata del Citizen Academy, che nelle prime nove giornate ha raccolto solo cinque punti, e che domenica ha perso uno scontro salvezza anticipato con il Villalba.

Il comunicato del club

La società comunica che Nunzio Iardino non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui vanno i nostri ringraziamenti per quanto svolto e soprattutto i più sinceri auguri per il proseguimento della sua carriera. Nei prossimi giorni verrà comunicata la scelta della nuova guida tecnica.