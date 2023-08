Citizen Academy, le parole di mister Iardino: “L’obiettivo è una rapida salvezza, poi si vedrà”

Tempo di esordio per la “nuova” Citizen Academy (la ex Quarto Municipio). Il club del presidente Tonino D’Auria è pronta a farsi conoscere ufficialmente dagli appassionati del “Superga” di Ciampino, nuova “tana” del club grazie all’ospitalità del Città di Ciampino e del suo presidente Tonino Cececotto. “La preparazione è andata abbastanza bene – dice soddisfatto mister Nunzio Iardino – Il gruppo ha iniziato a lavorare dal 31 luglio e lo ha fatto con intensità e abnegazione. L’organico ha visto un po’ di cambiamenti, metà dei “vecchi” titolari sono andati via e sono stati rimpiazzati da alcuni ragazzi anche importanti per la categoria. L’età media è sempre abbastanza bassa, ma questa squadra può ben figurare centrando l’obiettivo di una salvezza più rapida possibile, una volta raggiunta quella proveremo a toglierci altre soddisfazioni”. La società è sempre attenta a possibili novità di mercato: “Siamo abbastanza soddisfatti dell’organico, ma se capita qualche occasione la società è sempre pronta a sfruttarla”. Iardino è tornato in questa società a distanza di un anno: “Non è cambiato quasi nulla a livello organizzativo e comunque i rapporti tra noi sono rimasti sempre cordiali anche dopo la fine della parentesi con il Real Rocca di Papa La Rustica. Si era chiuso un capitolo all’epoca, ma si è riaperto subito senza problemi”. La gara d’esordio sarà in casa col Valmontone: “Ci abbiamo giocato un’amichevole, hanno preso diversi giocatori importanti che non devo presentare io: tanti farebbero comodo anche in serie D. Sarà un debutto molto stimolante, noi dobbiamo usare le nostre armi per cercare di fare punti. Fisicamente e tatticamente siamo nella prima fase di stagione e dunque, come a tutti, serve un po’ di tempo per raggiungere la migliore condizione. Come sta rispondendo l’ambiente? In questa città si è fatto calcio anche ad alti livelli, quindi c’è passione e competenza. E poi il presidente Cececotto e il suo staff ci hanno accolto in modo squisito”. La chiusura di Iardino è sul girone A di Eccellenza: “Un raggruppamento difficile, tra l’altro nelle prime giornate incrociamo possibili favorite come lo stesso Valmontone, il Civitavecchia, la W3 Maccarese e il Pomezia, anche se prima o poi bisogna affrontarle tutte”.

[ufficio stampa Citizen Academy]