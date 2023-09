Citizen Academy, le parole di Iovinella: “Con l’Aranova potevamo fare qualcosa in più”

La Citizen Academy inciampa di nuovo in trasferta. La squadra di mister Nunzio Iardino, dopo l’affermazione (esterna) di Coppa contro il Campus Eur, ha ceduto per 3-1 sul campo dell’Aranova. Una gara che il difensore classe 2005 Jacopo Iovinella commenta così: “Domenica abbiamo fatto un buon primo tempo, ma poi allo scadere del primo tempo abbiamo subito il gol dello svantaggio. Non ci siamo abbattuti e a inizio ripresa siamo riusciti a tornare in parità grazie al rigore di Martinelli. Poi c’è stato un black out di dieci minuti che ci è costato carissimo: abbiamo incassato due reti da palla inattiva e di fatto lì si è conclusa la partita. L’Aranova è una squadra valida, ma si poteva fare sicuramente di più”. La Citizen Academy, comunque, ha cominciato il campionato con un discreto bottino: “Abbiamo conquistato quattro punti nelle due gare casalinghe perdendo le due fuori casa. L’obiettivo è quello di una rapida salvezza, poi se si può fare qualcosa di più tanto di guadagnato”. Per Iovinella è stato un ritorno nella “famiglia” della Citizen Academy: “Avevo già giocato col Quarto Municipio in uno dei due campionati di Eccellenza che ho già disputato (l’altro era stato quello con l’Atletico Lodigiani, ndr). Poi l’anno scorso ho fatto un’importante esperienza in Primavera 2 con l’Ascoli e in estate mi ero accordato proprio col Campus Eur, ma poi ci sono stati alcuni problemi e così sono rientrato in una società di cui conosco molto bene l’ambiente. Il gruppo? Ci sono giocatori esperti pronti sempre a dare una mano ai più giovani e quindi mi trovo a mio agio”. Il centrale difensivo ha giocato da titolare le ultime due partite ufficiali: “Con mister Iardino c’è un rapporto di rispetto e stima reciproca, quando vengo chiamato in causa cerco di farmi trovare pronto. Da questa stagione di Eccellenza mi aspetto di crescere sempre di più”. La chiusura di Iovinella è sul prossimo impegno che vedrà la Citizen Academy ospitare la Cimini Viterbo: “Non so molto dei prossimi avversari, ma per noi sarebbe importante tornare a fare punteggio pieno. C’è voglia di riscatto dopo il k.o. di domenica scorsa: in casa, al momento, riusciamo a esprimerci al meglio e quindi vogliamo fare un’altra buona partita”.

[ufficio stampa Citizen Academy]