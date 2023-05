Vis Subiaco salva, festeggia anche l'ex campione della Roma Ciccio Graziani in diretta tv

La Vis Subiaco ha battuto per tre a zero la Vivace Grottaferrata nei play out del Girone D del campionato Promozione. Un successo che permette ai subliacensi di mantenere la categoria.

La partita

Un tre a zero fuori casa difficile da prevedere per la Vis Subiaco che con una prestazioni ai limiti della perfezione si è salvato e ha spedito la Vivace Grottaferrata in Prima Categoria. I subliacensi sbloccano il match nel finale di primo tempo con un perfetto contropiede finalizzato da Proietti. Nella ripresa Osuamadi trova la sua doppietta personale che chiude i conti.

Ciccio Graziani festeggia

A festeggiare il mantenimento della categoria da parte della Vis Subiaco anche Ciccio Graziano, ex attaccante della Roma e della Nazionale. Domenica 14 maggio l'ex bomber ospite della trasmissione televisiva "Sportmediaset XXL" condotta da Mino Taveri in onda su Italia 1. Queste le sue parole in diretta: "Grande risultato, grande Vis Subiaco sugli scudi oggi".

Dei complimenti in diretta nazionale arrivati al club di Promozione da parte di un subliacense doc fra i più famosi in tutto il mondo.