Vis Artena, le parole di Chingari "Ci stiamo togliendo belle soddisfazioni"

Decisivo nella sfida contro il Trastevere in Coppa Italia Serie D, in cui ha parato il rigore decisivo, ha parlato ai microfoni della Vis Artena il portiere classe 2000 Gabriele Chingari. "Il mister ieri ha dato fiducia a me come a tanti ragazzi che finora stanno giocando poco. Abbiamo dato una risposta sicuramente positiva, abbiamo incontrato il Trastevere che è una grandissima squadra e che da anni milita in Serie D. Loro hanno fatto turnover come lo abbiamo fatto noi ma è stata comunque una bellissima partita. Per molti di noi non è stato facile anche per via del campo, ci sono stati molti lanci lunghi e diverse situazioni di pericolo sia a favore che a sfavore. Riguardo me sono ovviamente felice di come è andata. Non giocando da un po' ho avuto quei dieci, quindici minuti di riflessione ad inizio gara prima di sciogliere il ghiaccio. Però è andata bene e sono contento soprattutto per il mister e per la società che merita questi risultati. Un grazie particolare a mister Fiorini per avermi preparato al meglio e per avermi fatto stare tranquillo, stiamo lavorando bene e anche insieme a Lorenzo (Manni ndr) ci stiamo togliendo grosse soddisfazioni. Questa vittoria la dedichiamo ai tifosi che ci sostengono sempre. Speriamo di continuare così e di mantenere alto il morale anche in vista di domenica quando ci attenderà una vera e propria battaglia.".