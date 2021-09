Svelato chi giocherà in casa nel secondo turno di Coppa Italia Eccellenza

Se ieri sono stati pubblicati gli accoppiamenti del secondo turno della Coppa Italia Eccellenza oggi è stato finalmente svelato dalla Lega Nazionale Dilettanti chi giocherà il secondo turno in casa. La giornata è in programma per domenica 12 settembre, con gli orari ancora in larga parte non definiti. Le squadre impegnate saranno 24, suddivise in diverse province del territorio laziale e tutte appartenenti all'Eccellenza Laziale.

Faul Cimini - Civitavecchia Calcio

W3 Maccarese - Ottavia

Aranova - Campus EUR

Pomezia Calcio 1957 - Atletico Vescovio

Luiss - Tivoli Calcio 1919

Indomita Pomezia - Anzio Calcio 1924

Real Rocca di Papa - Atletico Lodigiani

Riano Calcio - Pro Calcio Tor Sapienza

Città Monte S.G Campano - Pontinia

Terracina Calcio - Gaeta

Lupa Frascati - Colleferro Calcio

Arce 1932 - Sora Calcio