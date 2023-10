Chi è Saná Fernandes, la freccia della Lazio Primavera

Saná Fernandes è tra i protagonisti di quest'ottimo avvio di stagione della Lazio Primavera in campionato e in Youth League. Il giocatore ex Sporting Lisbona sta contribuendo al terzo posto dei romani con un bottino di un gol e due assist nelle prime sei partite di Primavera 1.

Chi è

Saná Fernandes è un'ala sinistra alta 1.65 che gioca a piede invertito per la primavera della Lazio. Nasce a Bissau (Guinea-Bissau) il 10 marzo 2006, ma è anche in possesso della nazionalità portoghese. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, anche i suoi fratelli Joelson e Ricardo sono dei calciatori professionisti. Acquistato dallo Sporting nel 2022, Saná si è imposto da subito nella Lazio ed è stato uno dei protagonisti nella cavalcata che ha riportato i giovani laziali in Primavera 1.

In questa stagione

Il giovane portoghese si è fatto valere in Primavera 1 sfruttando il suo fisico, agile e brevilineo, e ha strappato alcune convocazioni in prima squadra, con tanto di panchina nella sfida con il Genoa. La Lazio ha subito puntato su di lui anche in Primavera 1, dopo i 7 gol e 12 assist dell'anno scorso che hanno trascinato la Lazio alla promozione. Saná ha con sé un vasto bagaglio tecnico, con tantissime soluzioni nel dribbling che gli permettono di creare opportunità per sé e per i compagni. Al dribbling Fernandes aggiunge una buona finalizzazione con entrambi i piedi, un talento mostrato domenica contro l'Empoli con uno splendido gol di sinistro. Sempre con i toscani Saná ha messo in crisi la difesa avversaria con le sue accelerazioni, servendo anche l'assist a Gonzalez per il 2-0.

La scheda