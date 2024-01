Chi è Mohamed Seck, il nuovo acquisto della Roma in arrivo dalla Pro Vercelli

Non è ancora ufficiale ma i bene informati parlano di dirittura d'arrivo per Mohamed Seck alla Roma, decisa a rinforzare la sua Primavera con l'ingaggio di un nuovo giovane. Il giovane italiano di origini senegalesi si trasferirà per 250mila euro in questa sessione di mercato, con la Roma decisa a rinforzare un reparto che a fine stagione vedrà l'uscita di Keramitsis e a breve la cessione di Cherubini alla Juventus.

Chi è

Mohamed Seck è un difensore centrale, nato il 20 aprile 2006 in Senegal. Dal fisico longilineo, Seck si prospetta come un difensore moderno, veloce e molto bravo negli anticipi. La struttura ancora esile presuppone dei possibili miglioramenti dal punto di vista fisico. Dopo aver passato la trafila delle giovanili della Pro Vercelli ha esordito quest'anno in Prima squadra, raccogliendo 4 presenze tra i professionisti.

In questa stagione

Seck ha trovato per la prima volta spazio tra i professionisti, con 4 presenze per quasi cento minuti totali tra i professionisti in Serie C, in cui ha dimostrato di avere margini per crescere ma anche di essere già schierabile tra i professionisti. Di lui il suo, ormai ex, allenatore Andrea Dossena ha detto: "Seck non era mai stato con i grandi, ha lavorato sodo sia nella costruzione del proprio corpo sia nel capire il calcio sia nel mettersi a disposizione. Sono a conoscenza dell’offerta della Roma: siamo fieri di questa chance, di portare un ragazzo delle nostre giovanili in palcoscenici così importanti. Ora non so come la società voglia chiudere la trattativa, ma penso che siamo in dirittura d’arrivo".

La scheda