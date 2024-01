Chi è Jan Oliveras, il possibile vice Spinazzola per la Roma in attesa del mercato

La Roma in emergenza guarda nella sua Primavera, come tante volte è stato fatto nell'era Mourinho. L'infortunio di Leonardo Spinazzola, per quanto non grave, costringerà la Roma a cercare un terzino sinistro in casa, nell'attesa di rinforzi dal mercato con Tiago Pinto già attivo da giorni per un terzino sinistro da regalare a mister De Rossi. Il nome più caldo è quello di Jan Oliveras, terzino sinistro spagnolo della Primavera e, secondo le fonti giornalistiche, molto apprezzato dal nuovo tecnico della Roma per le sue qualità con la palla. Non ci sarà in Arabia per problemi di visto ma è possibile un suo impiego a Salerno nella trasferta di lunedì sera.

Chi è

Jan Oliveras è nato il 7 luglio 2004 a Manresa, in Spagna. Terzino sinistro ma in grado di disimpegnarsi anche come esterno di centrocampo e centrocampista centrale. A livello di nazionale vanta tre presenze con la nazionale under19 spagnola e cinque con quella under18. Cresciuto nella Masia del Barcellona, dopo aver iniziato nei rivali dell'Espanyol, Oliveras è arrivato a Roma nel 2020, sotto l'egida dell'allora responsabile della primavera Morgan De Sanctis, continuando poi la sua trafile nelle giovanili romaniste prima nell'under18 e poi in Primavera.

In questa stagione

Oliveras si è imposto come un titolare già nella scorsa stagione nello scacchiere di Guidi, e si sta confermando quest'anno con due assist in dodici presenze, a soli tre dal record personale fatto nella stagione 2021/2022. Il terzino spagnolo ha fatto vedere in questa stagione tutta la sua tecnica individuale, che lo rendono uno dei terzini sinistri più interessanti del campionato. Molto forte nel dribbling e bravo in progressione, Oliveras fa della fase offensiva la sua forza, a scapito di una fase difensiva non sempre eccezionale e dal fisico minuto che lo penalizza contro gli avversari più grossi. Caratteristiche che si ritrovano in tanti terzini della sua generazione, specialmente spagnoli, in cui le capacità con la palla fanno da padrone rispetto alle qualità difensive.

La scheda