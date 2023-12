Chi è Diego Gonzalez, l'anima sudamericana della Lazio Primavera

Diego Gonzalez sta trascinando la Lazio in una bella stagione nel girone di Primavera 1. Il giovane paraguaiano è tra le stelle più brillanti di una Lazio che vince e convince e l'ha dimostrato nell'ultimo turno di campionato, in cui grazie ad un suo gol la Lazio ha vinto il derby ed è volata al secondo posto in campionato.

Chi è

Diego Gonzalez è un'ala destra di 1.77, capace però di svariare su tutto il fronte dell'attacco e addirittura di disimpegnarsi come punta. Gonzalez è nato in Paraguay e nella sua nazionale si è imposto al Mondiale u-20 con ottime prestazioni, tanto da attirare l'attenzione della Lazio che lo ha prelevato per quasi 3 mln di euro e il 20% della rivendita dai messicani del Celaya. Il paraguaiano si è imposto in Primavera 2 e in estate ha fatto il ritiro con la prima squadra, aggregandosi poi alla Primavera per aiutare la sua crescita.

In questa stagione

Ex centrocampista offensivo, Gonzalez ha portato tutta la sua versatilità sul campo, giocando praticamente in tutti i ruoli dell'attacco e addirittura come terzino. Schierato principalmente da ala destra a piede invertito, Gonzalez ha messo a segno 5 gol e 2 assist in Primavera 1, imponendosi tra i trascinatori di questa grande prima parte di stagione degli aquilotti. Ha un gusto particolare per i big match, dato che ha deciso con i suoi gol sia la sfida con il Milan che il derby con la Roma. Il classe 2003 si è distinto anche nelle punizioni, mostrando la sua tecnica sia in allenamento che in partita.

La scheda