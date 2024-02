Cherubini, Pisilli e Pagano: i tre gioiellini della Roma Primavera piegano il Genoa

Smaltisce con una ripresa da sogno la botta dell'eliminazione in Coppa Italia la Roma Primavera, che al Tre Fontane doma il Genoa con un netto 3-0. Dopo un avvio stentato, con il Genoa che colpisce una traversa da calcio di punizione e poi con Omar che all'11' spreca nei pressi della porta, la Roma si è svegliata nella parte centrale del primo tempo, sfiorando il vantaggio con una punizione di Pagano e un colpo di testa di Costa, entrambi a fare la barba al palo. È in avvio di secondo tempo però che la Roma sprigiona tutto il suo potenziale offensivo, con Pisilli che al 7' della ripresa chiude in rete una mischia sorprendendo Calvani. Cinque minuti dopo la Roma mette una seria ipoteca sulla sfida, con Pagano che conclude una splendida azione con il 2-0. Il Genoa rischia di riaprire il match subito dopo con Papadopoulos, ma la parata di Marin fa da preludio al gol che chiude la partita, firmato da capitan Cherubini al 62' su assist di Mlakar. Nel finale la Roma fa accademia, con Pisilli che sfiora anche il quarto gol, ma sono tre punti che valgono temporaneamente il secondo posto in Primavera 1.

Il tabellino

ROMA - GENOA 3-0

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras (63' Reale); Pisilli, Romano (63' Graziani), Pagano; Costa (72' Golic), Mlakar (79' Misitano), Cherubini (79' Marazzotti).

A disp.: Kehayov, Chesti, Alessio, Ivkovic, Seck, Coletta.

All.: Guidi.

GENOA: Calvani; Papadopoulos (65' Barbini), Abdellaoui, Pittino, Tosi; Rossi, Parravicini; Sarpa, Arboscello (58' Venturino), Omar (53' Ghirardello); Ekhator.

A disp.: Boschi, Consiglio, Scaravilli, Ferroni, Pinto Goncalinho, Bosia, Thorsteinsson.

All.: Agostini.

Arbitro: Vingo Assistenti: Marchese - Vitale.

Marcatori: 52' Pisilli, 57' Pagano, 62' Cherubini.

Ammoniti: Romano (R), Pittino (G), Golic (R).