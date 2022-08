Paris-Roma 4-5 d.c.r: Ceasar para, Haavi decisiva giallorosse al secondo turno della Women Champions League

La Roma vince 5 a 4 dopo i calci di rigore contro il Paris nel secondo round della Champions League e approda alla fase successiva. Le giallorosse vincono al termine di una vera e propria battaglia. Tanto equilibrio in campo con le giallorosse che però costruiscono le occasioni migliori nei 90 minuti. Nei supplementari la stanchezza la fa da padrona decisivi i rigori. Ai calci di rigore Ceasar para un tiro mentre la Roma è perfetta e Haavi realizza il tiro della qualificazione. Il 20/21 settembre e il 28/29 settembre le sfide di andata e ritorno della seconda fase.

Paris-Roma, la cronaca

Al settimo tiro al volo da fuori area di Greggi che termina di poco a lato. Al 17esimo grande occasione per il Paris con Sarr che scappa a Bartoli e calcia col sinistro ad incrociare col pallone che esce di poco. Al 23esimo ci prova Andressa su punizione e il suo mancino per poco non trova la porta. Al 73esimo Ceasar con una smanacciata evita un clamoroso autogol di Linari. Al 74esimo Minami a centimetri dal gol ma il suo tiro è respinto sulla linea da un difensore. Al 77esimo la Roma colpisce la traversa con un missile su calcio di punizione. Al 79esimo altra grande occasione per la Roma: Giacinti vince un rimpallo ma calcia debolmente da distanza ravvicinato e Nnadozie para. Al 98esimo Bartoli col destro sfiora il gol ma Vaysse salva sulla linea. Da punizione ci prova Linari ma il suo tiro è centrale parato facilmente da Nnadozie. Nel secondo tempo supplementare ancora Bartoli vicina al gol. Il capitano giallorosso ruba il tempo alla difesa ma di testa non trova la porta. Più tardi Sarr di testa va più in alto di tutte e coglie la traversa. Al 120esimo Andressa si gira e col mancino sfiora il gol. Si vai ai rigori. Ceasar para il rigore a Maeto . La Roma non sbaglia dagli 11 metri e Haavi realizza il rigore della qualificazione.

Tabellino e pagelle

Paris (4-3-3): Nnadozie 6; Soyer 5,5, Greboval 6, A. Butel 6, Aigbogun 6; Vaysse 5,5, Corboz 6 (dal 56' Le Mouel 5,5), Sarr 6,5; Matèo 4, Thiney 5,5, Bourdieau 5 (dal 62’ Fleury 5,5). All.: Soubeyrand 5,5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 7; Bartoli 7, Linari 6,5, Minami 6,5, Di Guglielmo 6; Greggi 7, Giugliano 6,5; Glionna 6,5 (dall’86’ Serturini 6), Andressa 6,5, Haavi 7; Paloma Lazaro 5 (dal 71’ Giacinti 5,5). All.: Spugna 7

Marcatrici ai rigori: Thiney (P), Sarr (P), Greboval (P), Butel (P); Giugliano (R), Andressa (R), Serturini (R), Linari (R), Haavi (R)

Ammonite: Bourdieau (P), Greboval (P); Linari (R), Giugliano (R), Serturini (R), Haavi (R)

Arbitro: Soeder (Ger)

Le top e flop giallorosse

Haavi 7: In partita è la migliore anche se le manca la giocata finale. Si incarica di battere l’ultimo rigore e di personalità e bravura lo realizza facendo partire la festa giallorossa.

Ceasar 7: Bravissima in uscita e fra i pali nei 120 minuti, decisiva dagli undici metri. Alla lotteria dei rigori para un tiro e mette i guanti sulla qualificazione.

Glionna 6,5: La più in forma fra le giallorosse, quando parte sono pericoli per la difesa. Colpisce la traversa con un missile direttamente da calcio di punizione.

Paloma Lazaro 5: Mai in partita anche se poco servita dalle compagne. Sbaglia tanti appoggi e passaggi. Mai pericolosa.