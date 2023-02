Cessione Zaniolo, la Roma blocca due giovani del Galatasaray: ecco chi sono

Ora è ufficiale, Zaniolo non è più un calciatore della Roma. L'attaccante è stato ceduto al Galatasaray. Nell'affare i Friedkin oltre che alla parte cash hanno opzionato anche due giovani promesse del club turco.

La cessione di Zaniolo

La Roma dalla cessione di Zaniolo ha incassato 16,5 milioni di parte fissa più13 milioni di bonus legati legati a risultati individuali e di squadra. Inoltre la Roma avrà garantiti 2 milioni per qualsiasi futura cessione di Zaniolo sopra i 20 milioni, e il 20% sulla differenza tra una futura rivendita e i 16,5 milioni di euro. Nell'affare però Tiago Pinto ha riservato l'opzione per due giovani Yusuf Demir esterno offensivo classe 2003 e il centrocampista Efe Akman (2006). Se il Galatasaray riceverà offerte per i due prima di accettare dovrà consultare la Roma che conserva così una corsia preferenziale. Per Zaniolo, che ha postato un messaggio social alla Roma, ha firmato un contratto fino al 2027 a 3,5 milioni di euro.

Yusuf Demir

Yusuf Demir classe 2003, è una giovane promessa del calcio austriaco (di origine turche) e il terzo calciatore più giovane a debuttare con la maglia della nazionale dopo Alaba e Buzek. Demir è un giocatore capace di ricoprire più ruoli in attacco. Mancino puro nasce trequartista/esterno destro abile nel rientrare sul piede forte. All?occorrenza è stato utilizzato anche da falso nueve

Cresciuto nelle giovanili del First Vienna, si trasferisce poi al Rapid Vienna con cui debutta anche a livello europeo in Europa League. Nell?estate del 2021 passa al Barcellona dove debutta pure in Champions League (in precedenza col Rapid Vienna giocò i preliminari). Con l?arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana trova poco spazio e ritorna al Rapid Vienna nella sessione invernale. Nel settembre 2022 viene acquistato dal Galatasaray per 6 milioni di euro. Con il club di Instabul colleziona 6 presenze fra campionato e coppa.

Efe Akman

Efe Akman è l?altro giovanissimo, classe 2006, opzionato dalla Roma. Figlio d?arte di Ahyan Akman bandiera del calcio turco, è un playmaker, un regista di costruzione puro ma con le formazioni giovanili ha giocato pure da trequartista. Non ha ancora debuttato in gare ufficiali in prima squadra nel Galatasaray ma si è fatto notare con le giovanili del club turco della quale è stato anche capitano.