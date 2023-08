Ibanez lascia la Roma: la Lazio piange l'uomo derby

È bastata un'emoticon, una faccina, ad accendere il derby della Capitale sui social. La Roma ha annunciato la cessione di Roger Ibanez e la Lazio ha commentato in maniera ironica scatenando la reazione di tifosi giallorossi e biancocelesti.

La cessione di Ibanez

Roger Ibanez (1998) vola nella ricca Arabia (circa 8 milioni di euro a stagione per lui) lasciando in dote alla Roma una cassa bella piena. Il club capitolino dalla cessione del brasiliano ha ricavato infatti oltre 30 milioni di euro divisi così: 28,5 milioni di euro cash, +3 milioni di bonus, più una ricca percentuale sulla rivendita. Un affare per i Friedkin.

In pianto della Lazio

La Roma sui suoi social ha condiviso un post di saluto ad Ibanez, come consuetudine specie per i giocatori che hanno avuto un ruolo importante nella squadra. Sotto il post a sorpresa è arrivato un messaggio della Lazio che risposto con una faccina che piange. Una battuta ironica del club di Lotito che saluta così il giocatore che spesso e volentieri è risultato protagonista dei derby in negativo per la Roma e positivo per la Lazio fra errori ed espulsioni. Ibanez qualche giorno fa è stato protagonista di un altro episodio particolare: il difensore all'aeroporto è stato fermato da un tifoso laziale per un selfie che ha precisato come Ibanez fosse uno di loro, commento che ha fatto innervosire non poco il giocatore.

La reazione social

Il messaggio della Lazio ha scatenato, come normale che sia, la reazione sui social. Da una parte i laziali sono in estasi: "ecco il genio", "no Roger non andare", "Per sempre uno di noi" si legge. Dall'altra i romanisti rispondono parlando di "solita caduta di stile", "la classe non è acqua", un altro ancora: "che lo sfottò lo facciano i tifosi è un conto e ci sta, ma che lo faccia il profilo ufficiale è una poracciata".