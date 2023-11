Cesena-Roma Femminile 0-6: giallorosse ai quarti di Coppa Italia

La Roma Femminile vince per sei a zero contro il Cesena, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le giallorosse con molte seconde linee in campo, dopo il successo in casa della Juventus, dominano il match senza problemi trovando il gol con estrema facilità e senza rischiare nulla. Protagonista della partita Kramzar autrice di una tripletta. Ai quarti di finale la Roma affronterà il Napoli.

Cesena-Roma Femminile, la cronaca

Al 4’ la Roma sfiora il gol colpendo la traversa con un colpo di testa di Kramzar. Il vantaggio è soltanto rinviato. Le giallorosse passano al 29esimo con un corner di Gliona che trova la testa di Minami che batte Marchetti. Al 36esimo il raddoppio romanista con Kramzar che sfrutta un errore in costruzione della difesa bianconera. Prima della fine del primo tempo terzo gol della Roma direttamente da punizione con Glionna. La ripresa si apre col 4-0 della Roma con un preciso colpo di testa di Feiersinger. Al 57esimo è 5-0 con Kramzar che con un facile tap in su respinta di Marchetti sigla la sua doppietta personale. Al 90esimo Kramzar segna la tripletta.

Tabellino e pagelle

Cesena (4-3-3): Marchetti 5, Monti 5(46' Amaduzzi), Costa 4,5, Nano 5, Risina 5; Dauria 5 (58' Groff 5,5), Casadei 5,5, Lonati 5 (58' Cuciniello 5,5); Conti 5,5, Lamti 5,5 (64' Belolli 5,5), Jansen 5 (58' Tamborini 5,5). All.: Conte 5

Roma (3-5-2): Korpela 6; Valdezate 6,5, Linari 6,5 (46' Di Guglielmo 6), Minami 7 (dal 74' E. Testa 6); Glionna 7,5 (62' Zouhir 6), Feiersinger 7 (dal 62' S. Testa), Ciccotti 6,5, Tomaselli 6,5, Pellegrino Cimò s.v. (dal 10' Aigbogun 6,5); Kramzar 8, Latorre 6,5. All.: Spugna 7

Marcatrici: 29’ Minami (R), 36’, 57’, 90’ Kramzar (R), 42’ Glionna (R), 55’ Feiersinger (R)

Arbitro: Dorillo

Le top e flop giallorosse

Kramzar 8: Dominatrice della partita. Sostituisce alla grande Giacinti e si porta il pallone a casa.

Glionna 7,5: Una furia sulla corsia esterna costante pericolo per la difesa bianconera.

Minami 7: Amministrazione in difesa, pungente in attacco.

Valdezate 6,5: Altra prova di personalità per la spagnola. Acquisto di spessore.