Cesena-Lazio Women 0-1: Perla di Moraca, prima vittoria per Grassadonia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio Women vince una partita difficile in trasferta sul campo del Cesena nell'anticipo (28esima giornata) della Serie B femminile. La vittoria per uno a zero delle biancocelesti porta la firma di Moraca, che non brilla ma trova un gol bellissimo con un pallonetto perfetto che batte Serafino. Buona la prima per mister Grassadonia che grazie alla perla di Moraca trova la prima vittoria sulla panchina laziale. Il nuovo allenatore cambia molto e la Lazio trova fatica nel creare manovre interessanti ma trova un successo importante per continuare a sognare la Serie A.

Cesena-Lazio Women, la cronaca

Al 17esimo occasione Lazio da corner con uno schema che porta al tiro Moraca, brava Serafino a respingere. Al 19esimo bella trama delle biancocelesti che porta al tiro Colombo che in allungo non supera Serafino. Al 35esimo occasione per Varriale ancora bravo il portiere del Cesena. Al 63esimo grande parata di Guidi su Distefano andata via in contropiede. Al 67esimo ancora Guidi che in due tempi para su Miotto. Al 68esimo super gol di Moraca che con uno splendido pallonetto batte Serafino e porta in vantaggio la Lazio.

Tabellino e pagellle

Cesena (4-3-3): Serafino 6,5; Casadei 6, Kiamou 5,5 (dal 75’ Cuciniello s.v.), Mancuso 6,5, Costa 6; Miotto 6,5 (dal 75’ Alkhovic s.v.), Makova 5,5, Zanni 5,5; Distefano 6, Porcarelli 5,5 (dal 55’ Iriguchi 6), Ploner 5,5 (dal 66’ Sechi 6). All.: Ardito 5,5

Lazio Women (3-5-2): Guidi 6,5; Falloni 5,5 (dal 47’ Fuhlendorff 6), Varriale 6,5, Kakampouki 6; Pittaccio 6, Castiello 6, Eriksen 5,5 (dal 47’ Condon 6,5), Colombo 6 (dal 93' Proietti s.v.), Toniolo 6,5; Moraca 7, Visentin 5 (dall’84’ Palombi s.v.). All.: Grassadonia 6,5

Marcatrici: 68' Moraca (L)

Ammonite: Kiamou (C), Makova (C); Eriksen (L), Colombo (L), Pittaccio (L)

Arbitro: Cerea

Le top e flop biancocelesti

Moraca 7: Non una partita brillante, ma trova un gol di pregevole fattura che vale la vittoria.

Guidi 6,5: Si riscatta dopo gli errori della settimana scorsa. Decisiva con una paio di interventi importanti.

Condon 6,5: Entra bene in partita e serve l'assist a Moraca.

Visentin 5: Mai in partita. Tanto impegno ma mai incisiva oggi.