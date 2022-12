Cerveteri, le parole di mister Superchi "Ho visto una squadra combattiva"

Esulta il Cerveteri, che nelle parole del suo tecnico Superchi commenta il successo sulla Cimini per mano del rigore vincente di Piano. "Sono contento della vittoria che non mi aspettavo alla vigilia. Contro una squadra strutturata, molto organizzata e da anni in Eccelenza non era per niente facile. Ci abbiamo messo grinta e furore, che ci hanno dato la carica giusta per vincere. Ho visto un collettivo unito, un corpo unico che ha dato vita a una partita grintosa e rabbiosa. Ci attende un campionto duro, sapremo lottare per cercare di fare del nostro meglio. L'arma in più sarà la voglia di non mollare, di dare il fritto fino al novantesimo."