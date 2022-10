Cerveteri, la decisione sullo stadio Galli

Salve a tutti i cittadini e tifosi del Città di Cerveteri. Sono quá a comunicarvi la decisione presa di giocare a porte chiuse le partite dei campionati di Eccellenza e settore giovanile nello stadio E.Galli. Tale decisione é stata sofferta ma anche l unica percorribile allo stato attuale delle strutture dell' impianto E.Galli, in totale condivisione con il Comune di Cerveteri per preservare entrambi da responsabilità penale in caso di sfortunati ed occasionali eventi di incidenti di qualsiasi genere. Questo accadimento segue un atto ricevuto dalla Questura in termini di requisiti di sicurezza sugli impianti sportivi o in generale su strutture rivolte al pubblico. Abbiamo concordato già un tavolo di lavoro ove programmare interventi congiunti con l obbiettivo di ottenere quanto più velocemente possibile la riapertura della impianto sportivo E. Galli. Dispiaciuti di tale provvedimento, cogliamo l occasione di urlare un Forza Città di Cerveteri fin da domenica prossima ricordando a tutti che potrete vedere la partita tramite l app MSP.

[comunicato stampa Cerveteri]