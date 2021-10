Certosa, ufficiale un nuovo colpo di mercato ex Roma

Gran colpo del Certosa, che torna ancora una volta sul mercato ufficializzando il secondo giocatore in un giorno. Questa volta è il turno di Jacopo Ferri, ala con un passato importante tra America, Serie C e Roma. Ferri ha già rilasciato le sue prime parole da tesserato del club alla pagina ufficiale della squadra. "Io nasco come esterno d'attacco, seconda punta, ma sono stato adattato come mezz'ala. Ho fatto 11 anni nella Roma fino a raggiungere la Serie A: ho fatto una panchina nella categoria e una tournée in America esordendo contro l'Orlando City. Dopo la Roma sono andato in prestito alla SPAL, in Serie C, con cui ho vinto il campionato (promossi in Serie B. Ho girato sempre in squadre di Lega Pro come Messina, Piacenza, Renate e Carpi, la mia ultima squadra, per poi passare al Foligno in Serie D. Era un momento in cui ero fermo, non voglio stare troppo tempo a riposo. Conoscendo il Direttore e parlando, visto che c'è un grande apprezzamento reciproco, abbiamo deciso di darci una mano a vicenda. Sono pronto a mettermi a disposizione per dare una mano alla squadra. Ringrazio la Società che mi ha dato l'opportunità di fare questo cammino insieme".