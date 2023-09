Certosa, ufficiale un colpaccio ex Roma

Da oggi la rosa della prima squadra di mister Marco Russo conta un gladiatore in più. Il direttore sportivo Michesi, sempre vigile sul mercato, non si è fatto sfuggire l'occasione mettendo a segno l'ennesimo colpo deluxe. Arriva infatti in neroverde Claudio Della Penna, che proprio mister Russo ha già avuto il privilegio di allenare ai tempi della Pro Calcio Tor Sapienza. Il centrocampista offensivo classe '89, cresciuto nelle giovanili della Roma e con esperienze importanti anche fuori regione con Pistoiese, Gallipoli e Ternana, è già a disposizione.

[comunicato ufficiale Certosa]