Certosa, ufficiale la separazione con Colasanti e Santoro

L'eliminazione negli spareggi nazionali di Eccellenza Lazio ha segnato anche la fine di una bella parte di storia del club, quella di Flavio Colasanti, che dopo tre anni dal suo arrivo lascerà il club a fine stagione. "Siamo profondamente grati per questi anni insieme e per tutto ciò che hai fatto per rappresentare i nostri colori con passione e professionalità. Certi che con il tuo talento e la tua determinazione, raggiungerai grandi risultati. In bocca al lupo per tutto ciò che il futuro ha in serbo per te. Grazie Flavio!”. Oltre a Colasanti ufficiale anche l'addio di Gabriele Santoro, arrivato nella passata stagione dal Ladispoli.