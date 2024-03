Certosa, senti Fiorenza "Abbiamo il dovere di provarle a vincere tutte e cinque"

Sono giorni di sosta in Eccellenza. Spazio al Torneo delle Regioni e poi alle festività di Pasqua, con il massimo campionato regionale che ripartirà domenica 7 Aprile. In casa Certosa sono comunque giorni di lavoro, con lo staff di mister Marco Russo che in vista della ripresa non vuole lasciare nulla al caso e deve cancellare immediatamente il ko subito contro la Lodigiani. “E' vero che non abbiamo giocato la nostra miglior partita – afferma il vice Pietro Fiorenza -, ma rivedendo le immagini avevamo rischiato poco e niente e la gara si stava trascinando sullo 0-0. Poi siamo andati sotto per due nostri errori, la sorte non è stata benevola, non vogliamo piangerci addosso ma c'è da dire anche che c'era un rigore che non ci è stato dato e l'espulsione per un loro giocatore per il fallo su Santori sullo 0-0. Complimenti comunque alla Lodigiani. Adesso sappiamo che per il primo posto sarà difficile, come lo sarà anche per il secondo. Davanti abbiamo due corazzate che meritano di stare lì su. Noi stiamo ritrovando l'armonia che ci contraddistingue e stiamo dimostrando di essere veramente una famiglia. Abbiamo ricominciato a lavorare con il sorriso e posso dire che per le ultime cinque partite noi ci saremo. Incontreremo tutte squadre toste che si devono salvare, ma è nostro dovere provarci e cercare di ottenere cinque vittorie”.

[ufficio stampa Certosa]