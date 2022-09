Certosa, mister Russo fa il punto "Siamo pronti per iniziare"

A pochi giorni dall’inizio del campionato, abbiamo Intervistato mister Marco Russo, per capire il suo punto vista sulla squadra e su che stagione si aspetta:

Mister Russo buongiorno, finalmente siamo al via del campionato di eccellenza, come ci arriva la sua squadra?

Ancora non siamo al massimo della forma, come è normale in questo momento, ma comunque pronti per iniziare questo bellissimo campionato.

Questo che si appresta ad iniziare è il suo 3 campionato di seguito nella massima serie regionale, oramai la possiamo considerare un veterano di questa categoria, quali considerazioni ci può dare su questo campionato?

In Eccellenza, specialmente quella laziale, ogni partita è molto complicata, si curano tantissimo i dettagli, gli allenatori sono tutti molto preparati e nessuno lavora guardando solamente la propria squadra, ma si ragiona settimana per settimana sulle peculiarità dell'avversario da incontrare la domenica seguente. Ogni partita è una battaglia e far bene è veramente difficoltoso.

Siamo capitati nel girone B, dove ci sono diverse corazzate costruite per vincere il campionato, il Certosa in che graduatoria si sente di collocarlo?

In questo momento è prematuro e molto difficile darci una collocazione, sicuramente abbiamo lavorato tanto, in primis la società con l'acquisto di giocatori mirati e adesso io assieme al mio staff, nel dare una identità sempre più importante e precisa alla nostra squadra.

Prima partita subito a Torrenova, dove lei è stato allenatore di una squadra molto forte, che però purtroppo fu fermata dal covid. Che partita si aspetta?

Mi aspetto una partita equilibrata, so che hanno un mister molto preparato e tanti ottimi giocatori. Conoscendo anche le aspettative del Pres. Alessio De Santis, sono certo che portare via punti da Torrenova sarà complicato per tutti.

Mister ultima domanda, abbiamo visto che quest'anno il suo nuovo secondo è Massimiliano Russo, suo fratello. Come funziona in campo la collaborazione tra fratelli?

Innanzi tutto ci tengo a ringraziare mister Pietro Fiorenza per gli anni passati insieme, purtroppo quest'anno per sopraggiunti impegni personali non ha potuto dare la disponibilità a continuare ad allenare.

Per quanto riguarda invece mister Massimiliano Russo, nonché mio fratello, parliamo di allenatore che da un paio di anni era fermo perché impegnato in altri ruoli societari, ma non dobbiamo scordarci che fu lui a portare in trionfo il Certosa dalla seconda categoria fino alla Promozione. È un tecnico molto preparato, che si è messo a disposizione per il bene della società e sono sicuro che il suo know out potrà essere d'aiuto per tutto il gruppo squadra.

