Certosa, l'appello di Marco Belli "Tutti allo stadio domenica"

La sconfitta per 5-1 del Certosa contro il Pomezia non ha spezzato il morale dell'ambiente del Certosa, con la pagina ufficiale che ha pubblicato un appello del responsabile del settore giovanile Marco Belli ad andare allo stadio per la sfida di domenica contro l'Astrea. “Sono tanti anni che vivo questi colori, nel bene e nel male, stiamo affrontando un campionato importantissimo per la prima volta. Domenica scenderemo in campo per un’altra partita importante e avrei tanto piacere che tutti i nostri tesserati, dai piccolini della scuola calcio all’agonistica, siano presenti alle 11:00 per accompagnare i nostri ragazzi in questa partita importante. C’mon Certosa, forza ragazzi!! Noi siamo il Certosa!!!!".