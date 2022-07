Altra bomba under , messa a segno dal direttore Michesi. Samuele Negro, il forte esterno 2002 , dopo l'ottima stagione effettuata nelle file della Lupa Frascati e conclusa con la vittoria del campionato di Eccellenza , quest'anno sarà a disposizione di mister Russo , per un Certosa sempre più completo.Benvenuto Samuele

