Certosa, confermata l'accoppiata Russo-Michesi

Restano in casa Certosa il tecnico Marco Russo e il direttore sportivo Paolo Michesi. Un premio per la buona stagione del Certosa, che si è fermata soltanto nei playoff promozione di Eccellenza al cospetto del Fossombrone. "Abbiamo deciso di rinnovare la fiducia a Paolo e Marco, perché incarnano perfettamente i valori che stiamo cercando di trasmettere a tutta la società. Abbiamo dato piena fiducia al direttore, per quanto riguarda la costruzione della squadra e al mister, per quanto riguarda la conduzione tecnica. Siamo sicuri che entrambi ci aiuteranno a continuare il percorso di crescita della nostra prima squadra.".