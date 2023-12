Jukic e le sue prime parole da giocatore del Certosa "Qui per dare il mio contributo"

Con l'importante successo per 2-1 sulla Pro Calcio Tor Sapienza nell'ultimo turno, il Certosa si è riavvicinato in maniera concreta al secondo posto che dista solo quattro punti e, con gli ultimi innesti della società, si prospetta una seconda parte di stagione tutta da vivere. Ma prima ci sono le ultime due gare del girone d'andata da dover disputare, ad iniziare dalla prossima in casa di un Atletico Pontinia solido e decisamente organizzato. Mister Marco Russo potrà contare su un gruppo rinforzato e che ha visto il ritorno in neroverde dell'attaccante Andrea Jukic.

Le parole di Jukic

“La voglia è sempre tantissima – dichiara l'ex Montevarchi -, qualsiasi percorso intraprenda cerco sempre di dare il massimo. Con il Certosa ho un legame speciale, avendoci già giocato metà dello scorso anno raggiungendo i play off. Soprattutto ho un grande rapporto con le persone che ne fatto parte: direttore, mister e via dicendo, fino ad arrivare ai magazzinieri. Riguardo il discorso calcistico, l'obiettivo è quello di riproporre la stagione scorsa quindi di arrivare almeno ai play off e per quanto mi riguarda di dare un contributo personale per questo traguardo. Domenica ci aspetta una partita tosta ma come tutte. Non si può sottovalutare nessuna squadra, la classifica è molto corta e siamo a pochi punti dalle prime, come ad otto dai play out. Non dobbiamo abbassare l'attenzione ma dare il massimo contro qualsiasi avversario, questa è la cosa più importante. Allenamento dopo allenamento bisogna dare il massimo così come in ogni singola partita”.