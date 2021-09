Certosa Calcio, le parole di mister Russo dopo l'esordio "Saremo pronti per domenica"

Dopo il pareggio per 2-2 subito in rimonta contro il Cimini l'allenatore del Certosa Marco Russo prova ad analizzare per la pagina ufficiale della squadra laziale le cause del vantaggio sprecato, non risparmiando critiche all'operato arbitrale. "Un rigore inesistente e siamo andati sul 2-1. Il secondo rigore eravamo in 8 giocatori di movimento e stavamo subendo un'imperfezione di Falasca e il rigore c'era. Dopodiché quasi al termine del recupero abbiamo rischiato di segnare con Ciriachi e potevamo andare sul 3-2.". Russo elogia comunque i suoi ragazzi, che hanno dato il massimo nonostante le assenze e la giovane età di molti dei titolari. "Non c'è da migliorare la difesa, si è comportata benissimo. Abbiamo due difensori centrali fuori uno per squalifica e uno per infortunio. Faccio i complimenti ai giovani perché si sono comportati benissimo. La concentrazione è stata al top, abbiamo preso due gol su palla inattiva. Siamo stati molto concentrati, molto corti, a volte siamo mancati sulle coperture per il semplice fatto che eravamo in 8 giocatori di movimento e siamo andati in difficoltà per questo. Abbiamo retto bene e sono soddisfatto. Dobbiamo lavorare in settimana e saremo pronti per domenica.".