Certosa - Atletico Pontinia, le parole di Cristiano Novelli "Sarà come una finale"

Ultima in casa nel campionato 2023-24 per il Certosa. In via di Centocelle l'ingresso sarà gratuito con la squadra pronta a ricevere tutto il supporto dei propri tifosi per chiudere in bellezza e provare a mantenere vivo il discorso secondo posto, anche se tanto dipenderà anche dal risultato del Terracina. A far visita ai neroverdi ci sarà l'Atletico Pontinia, con la compagine biancorossa che sta invece lottando per mantenere la categoria. A fare il punto è il giovane difensore Cristiano Novelli: “Finché c'è la matematica noi ci crediamo, e l’obiettivo è quello di dare il massimo in queste ultime due partite come se fossero due finali. Sappiamo bene che chi incontreremo in queste partite cercherà di fare punti ma noi ci stiamo preparando per affrontarle al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale”. Il centrale classe 2006 sta crescendo a vista d'occhio e in settimana è stato convocato in Rappresentativa LND per il raduno a Pisa. “Per quanto riguarda il discorso personale – prosegue - indubbiamente questa stagione mi ha dato molto e posso affermare che è stata positiva, un'esperienza che mi ha fatto crescere e maturare. Giocare con gli Over è stato per me un insegnamento, confrontarmi con ragazzi che hanno un bagaglio calcistico importante mi ha stimolato a fare bene. Ciò mi ha dato l’opportunità di mettermi in mostra. Le convocazioni e i tornei in Rappresentativa senza dubbio sono stati motivo di soddisfazione e una sorta di premio per il lavoro svolto, soprattutto l’ultima convocazione con la selezione LND. Anche da questa esperienza mi aspetto che possano arrivare delle soddisfazioni per il mio prosieguo”.

[ufficio stampa Certosa]