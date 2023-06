Certosa, altri due giocatori confermati per la prossima stagione

Continua l'estate delle conferme per il Certosa, che tramite la sua pagina ufficiale ha reso noto il rinnovo di Fabio Ferrari e Andrea Jukic. Per il classe 1994 Ferrari sarà il secondo anno al Certosa, con una carriera passata per le serie minori romane e che l'ha visto militare anche in Anzio e Ternana. Secondo anno al Certosa anche per il '93 Jukic, che vanta esperienze di D con Nuova Florida e Scandicci.