Cerveteri, ufficiale la nomina di Gnazi come DS

Nuova assunzione in casa Cerveteri, con il presidente Andrea Lupi che certifica tramite un comunicato l'arrivo di Valerio Gnazi come DS e contestualmente saluta l'ormai ex DS Chicco Boccaccio. "La società Asd Città di Cerveteri vuole dare il benvenuto a Valerio Gnazi che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo a partire già da ora. Valerio coordinerà tutte le attività legate alla gestione dell'organico della juniores regionale A e della nostra prima squadra. Il Presidente e tutto lo staff danno il benvenuto a Valerio, esprimendo massima fiducia nelle sue capacità e nella sua serietà. Ci teniamo a salutare con grande affetto il direttore sportivo in uscita Chicco Boccaccio,poiché chiamato a lavorare per una società professionistica. Ringraziandolo per il grande lavoro svolto e per le grandi qualità umane e professionali, senza dimenticare che fu lui l’artefice della trattativa che portò al cambio societario. Grazie Chicco."