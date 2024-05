Centro Sportivo Primavera, novità sullo stadio Quinto Ricci di Aprilia

Novità nella saga Quinto Ricci - Centro Sportivo Primavera. La squadra di Aprilia, fresca di salvezza nel girone B, comincia a pensare alla prossima stagione, e lo fa con un occhio al suo stadio. Il Primavera ha parlato della situazione relativa al Quinto Ricci in un comunicato diramato sulla sua pagina ufficiale. "In data odierna la società Centro Sportivo Primavera, rappresentata da Massimo Treiani, Davide Ceccaroni, Carlo Tiradossi e Ciro Montella, è stata ricevuta dall'assessore competente, l'Avv. Marco Moroni. Nella riunione la suddetta ha manifestato l'intenzione di volersi prendere l'onere della messa in sicurezza, a proprie spese, dello stadio "Q. Ricci", gestendo anche l'impianto e tutelando comunque le società attualmente presenti. Ringraziamo per la disponibilità l'assessore Marco Moroni.".