"Lazio Vaff**ulo: così gli scozzesi attendono i tifosi biancocelesti a Glasgow

Clima infuocato a Glasgow dove la Lazio giocherà la seconda partita del Girone E di Champions League contro i padroni di casa del Celtic. Tensione non solo interna causa scontro fra Lotito e Sarri, ma proprio ambientale con i tifosi scozzesi che sono pronti ad un’accoglienza ostile per i circa mille tifosi laziali.

Il comunicato

Tramite un comunicato pubblicato sulle proprie pagine social, la North Curve (tifo caldo del Celtic) ha lanciato un messaggio duro e diretto da parte dei tifosi del Celtic verso la Lazio e i laziali. Gli scozzesi rivendicano i precedenti e attaccano “le orde di estrema destra” della Lazio. Questo il post dal titolo “Lazio Vaff**ulo”: “Mercoledì affrontiamo la Lazio in una partita da vincere per continuare a tenere vive le nostre ambizioni europee per la stagione. L'ultima volta che ci siamo incontrati li abbiamo battuti sia in casa che fuori. In entrambe le occasioni, il sostegno dato alla squadra l'ha fatta passare attraverso due partite combattutissime. Lo stesso sforzo sarà richiesto dagli spalti mercoledì. Abbiamo il dovere non solo di accompagnare la nostra squadra ma di rendere la nostra casa un ambiente ostile per la Lazio e le loro orde di estrema destra. In assenza di un tifo tradizionale, incoraggiamo i tifosi a portare i propri colori per l'occasione e ricordare al mondo perché il Celtic non è "un club come gli altri”.

Lazio vaffanculo pic.twitter.com/Is3vhKbROV — North Curve Celtic (@NCCeltic) October 3, 2023

I precedenti

Gli scozzesi nel post facevano riferimento alle partite giocate nel 2019 in Europa League. Nell’occasione a Roma (vittoria dei biancoverdi per 1-2, ndr) si verificarono diversi scontri con un bilancio di dodici tifosi laziali arrestati, tre sostenitori del Celtic accoltellati, altri sette sottoposti a Daspo. A questi si aggiungono otto denunciati fra biancocelesti e scozzesi ed un agente di polizia ferito. Inoltre alcuni i tifosi scozzesi festeggiarono la vittoria mimando l’esultanza di Ntcham autore del gol vittoria e la sua capriola mandando un messaggio politico che ha seguito lo striscione “Follow your Leader” del Celtic Park. In entrambi i casi si riprendeva l’esecuzione di Mussolini.

Allarme scontri

Il girone della Lazio è equilibrato sul campo e ricco di tensione visti i rapporti fra le quattro tifoserie. Detto dei precedenti con il Celtic, ancora più allarme c’è per la partita contro il Feyenoord. I tifosi della squadra di Rotterdam infatti hanno causato problemi nella Capitale e l’allarme per nuovi episodi c’è. I tifosi dell’Atletico Madrid sono gemellati con quelli della Roma, ma questo non ha provocato scontri nel match di andata, ma non sono da escludere al ritorno a Madrid.