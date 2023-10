Celtic-Lazio: le probabili formazioni dove vedere la partita di Champions League in tv e in diretta streaming

Mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21:00 la Lazio scenderà in campo al Celtic Park contro il Celtic per la seconda giornata del Girone E di Champions League. I biancocelesti, nel mezzo della diatriba sul mercato fra Lotito e Sarri e la sconfitta contro il Milan, al debutto all’Olimpico hanno pareggiato per uno a uno contro l’Atletico Madrid grazie al gol di Provedel nel recupero, gli scozzessi sono stati sconfitti dal Feyenoord.

Celtic-Lazio, le ultime di formazione

Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri. In difesa spazio a Patric e Pellegrini al posto di Casale e Hysaj, confermati Marusic e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo sicuro del posto Luis Alberto titolare, che ha rinnovato ufficialmente fino al 2028, per il resto aperti i ballottaggi per gli altri due posti. Vecino è il favorito rispetto a Rovella e Cataldi. per piazzarsi davanti alla difesa, mentre Kamada è in vantaggio su Guendouzi. In attacco torna dal 1’ Immobile, panchina per Castellanos. Esterni Zaccagni e Felipe Anderson.

In casa scozzese assenti Lagerbielke e Holm espulsi nella prima giornata di Champions. Dubbi anche su Phillips, in attacco c’è Furuhashi. In porta l’ex Manchester City Hart.

Celtic-Lazio, le probabili formazioni

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Celtic-Lazio, dove vederla

La partita fra Celtic e Lazio sarà trasmessa su Sky. Gli abbonati potranno vedere la partita di Champions League sintonizzandosi sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno oppure utilizzare su pc, smartphone e tablet SkyGo.

In alternativa la sfida in Scozia si potrà vedere abbonandosi a Now o Infinity+.