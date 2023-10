Celtic-Lazio 1-2: goduria biancoceleste a Glasgow, decide Pedro nel recupero

La Lazio vince per due a uno a Glasgow contro il Celtic. I biancocelesti al Central Park vanno sotto ma poi rimontano non senza sofferenza. Partita sottotono per la squadra di Sarri che fa fatica a carburare e a creare, ma trova il pareggio nel primo tempo. Poi nel recupero, proprio come contro l'Atletico Madrid, la gioia laziale con un altro colpo di testa stavola di Pedro, lanciato nella mischia nel finale da Sarri e che risulta decisivo. Gol pesantissimo dello spagnolo che regala alla Lazio il primo posto nel girone a quota 4 punti insieme alla squadra di Simeone.

Celtic-Lazio, la cronaca

Al 12esimo il Celtic va in vantaggio con Furuashi al termine una bell’azione scozzese che trova una difesa molle della Lazio. Al 29esimo il pareggio della Lazio con Vecino: l’ex Inter, su sviluppi di corner, trova il colpo di testa decisivo dopo un primo tocco di Romagnoli. Al 37esimo mancino di O’Riley, blocca Provedel. Ad inizio ripresa stupenda azione della Lazio, ma Felipe Anderson rientra col sinistro, tira male e spreca una ghiotta occasione. Al 59esimo grandissima parata di Provedel che salva la Lazio sventando un calcio di punizione di Hatate. Al 69esimo squillo di Kamada che rientra sul destro e chiama alla parata Hart. Al 95esimo la Lazio ribalta la partita col colpo di testa di Pedro.

Tabellino e pagelle

Celtic (4-3-3): Hart 6; Johnston 6, Phillips 6 (dal 62’ Carter-Vickers 5), Scales 6, Taylor 6; O’Riley 6, McGregor 6, Reo Hatate 6 (dal 72’ Paulo Bernardo 6); Daizen Maeda 6,5, Kyogo Furuashi 6,5 (dall'87'Hyengyou s.v.) Yang 6 (dal 62’ Palma 6). All.: Rodgers 6

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6,5 (dall’84’ Marusic s.v.), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Vecino 7, Kamada 5, Luis Alberto 6 (dal 68’ Guendouzi 6,5); Felipe Anderson 5,5 (dal 68’ Isaksen 5,5), Immobile 5,5 (dal 72’ Castellanos 6), Zaccagni 6 (dall’84’ Pedro 7). All.: Sarri 6

Marcatori: 12’ Furuashi (C); 29’ Vecino (L), 95' Pedro

Ammoniti: Phillips (C), Palma (C); Luis Alberto (L), Castellanos (L), Vecino (L)

Arbitro: Rumsas (LTU)

I top e flop biancocelesti

Pedro 7: Entra alla fine e con tutta la sua classe regala i tre punti alla Lazio.

Provedel 6,5: Qualche colpa sul gol subito c'è, ma si riscatta alla grande nella ripresa su Hatate.

Romagnoli 6: Si perde Furuashi si fa perdonare con l'assist a Vecino e una chiusura strepitosa su Palma.

Kamada 5: Mai in partita, non dà nessuno apporto alla squadra.