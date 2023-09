Ceccano, in attacco ritorna Compagnone

Colpo di mercato nel reparto offensivo per il Ceccano (Girone D del campionato Promozione) che ha annunciato il ritorno in rossoblù di Vincenzo Compagnone, attaccante classe 1997.

Per il centravanti reduce dalla stagione in Ecellenza con le maglie di Vis Sezze e Monte San Biagio (12 gol totali) si tratta di un ritorno al Ceccano. In rossoblù infatti Compagnone ha giocato dal dal 2020 al 2022 mettendo a segno 18 gol.

Queste le sue parole con indosso la maglia del Ceccano: "Sono molto felice di essere tornato. Ovviamente giocare qui per me ha un sapore diverso e speciale, si respira un’aria nuova con l’ingresso della nuova società che ringrazio per la fiducia. Cercherò di lasciarmi alle spalle il periodo poco felice che ho attraversato negli ultimi mesi, dando il massimo per ripagare la fiducia dimostrata. Proveremo a dire la nostra su ogni campo,in un girone “nuovo” per noi . Spero di dare il mio contributo alla squadra per cercare di fare bene partita dopo partita”