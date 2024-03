Cavese - Ostiamare 1-0, le parole di mister Campagna "Abbiamo fatto noi la partita"

L'Ostiamare esce sconfitta di misura dal campo della Cavese prima della classe ma si porta dietro tanta consapevolezza. I biancoviola se la sono giocata alla pari contro la capolista che si è messa in tasca i tre punti solo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Urso a metà del primo tempo. Questa l'analisi del match da parte del tecnico Antonio Campagna: "Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo noi tenuto il pallino del gioco in mano. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, sì poi c’è il rammarico di aver perso ma anche la consapevolezza di aver dimostrato che siamo una squadra importante. Tirando fuori prestazioni del genere, siamo convinti di poter proseguire il nostro percorso di crescita importante ed abbiamo ancora più voglia di dire la nostra in questo campionato".

[ufficio stampa Ostiamare]