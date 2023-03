Cavese Academy calcio, Romano: “Spero di aumentare il mio minutaggio”

Cave (Rm) – La Prima categoria della Cavese Academy 1919 ha ceduto a testa alta sul campo del Football Club Frascati quinto della classe. I ragazzi del presidente Daniele Flavi hanno giocato una buona partita, mettendo anche in vetrina qualche giovane. E’ il caso di Francesco Romano, centrocampista offensivo classe 2004 che può ricoprire diversi ruoli e che ha collezionato la sua prima presenza in stagione subentrando a metà ripresa: “Sono contento per questo esordio, anche se non è coinciso con un risultato positivo per la squadra. Nonostante avessimo diversi indisponibili, nel primo tempo siamo stati in partita lottando contro un avversario di valore. Nella ripresa da un errore è nato il bellissimo gol del vantaggio degli avversari, a quel punto ci siamo dovuti scoprire e abbiamo subito il 2-0 poco dopo. Poi nel finale abbiamo provato a riaprirla, ma non c’è stato modo”. Romano aveva già fatto una presenza in prima squadra nella passata stagione: “L’anno scorso sono arrivato a Cave dopo aver chiuso l’esperienza con l’Audace e sono stato aggregato all’Under 19, facendo anche un ingresso con la Prima categoria. Quest’anno la società mi ha premiato e sono stato aggregato ai più grandi assieme a qualche altro compagno della vecchia Under 19. Inizialmente ho avuto pochissimo spazio, ma nelle ultime dieci partite siamo stati sempre convocati e domenica è arrivato l’esordio per me. Sono contento di fare parte di un gruppo così importante, posso imparare tanto dagli attuali compagni di squadra ed era quello che volevo. In estate potevo andare a fare l’Under 19 nazionale, ma ho preferito rimanere qui per crescere da tutti i punti di vista. Ora il mio obiettivo è cercare di guadagnare sempre più spazio, non sarebbe male riuscire a realizzare anche il primo gol tra i grandi prima della fine del campionato. Mi trovo bene in questo gruppo, ma con la società non abbiamo ancora parlato del futuro: adesso sono concentrato su questo campionato. Magari con una situazione di classifica tranquilla com’è quella attuale ci potrà essere più spazio per noi giovani”. Nel prossimo turno c’è un’altra sfida delicata per la Cavese Academy 1919: “Ospiteremo il Tigre che è quarto: sono partite difficili, ma decisamente stimolanti, spero di poter dare il mio contributo alla squadra”.