Cavese Academy 1919, Luca Scarozza: “Contento per lo spazio che sto avendo”

Cave (Rm) – La Prima categoria della Cavese Academy 1919 ha giocato alla pari contro il Valle Martella, nuova capolista del girone G. I ragazzi di mister Paolo Lunardini hanno ceduto 2-3 al termine di una partita gagliarda, come conferma il terzino sinistro classe 2003 Luca Scarozza. “Loro hanno confermato di essere una squadra molto preparata, sicuramente tra le migliori del girone. Il primo tempo è stato un po’ bloccato, poi nel finale gli avversari sono passati in vantaggio. A inizio ripresa è arrivato subito lo 0-2 e a quel punto la gara poteva mettersi male, ma abbiamo reagito segnando su rigore con Nuhu la rete dell’1-2. Successivamente il Valle Martella ha siglato il terzo gol a cui abbiamo risposto con la rete del 2-3 di Chialastri. Nel finale abbiamo provato a riprenderla, ma non siamo riusciti a portare a casa punti. L’esultanza finale molto sentita dei giocatori avversari, comunque, è stata significativa sulle difficoltà che il Valle Martella ha incontrato in questa sfida”. Il giovane difensore apre una parentesi relativa alla sua esperienza con la prima squadra della Cavese Academy 1919: “L’anno scorso avevo cominciato con l’Under 19, poi mister Giacchè mi aveva inserito nel giro della prima squadra ed è stato importante. Quest’anno ero partito direttamente coi grandi assieme a mister Testa che mi ha schierato da titolare in qualche occasione e poi ora anche da mister Lunardini sto avendo fiducia e spazio. Sono di Cave e per me vale doppio vestire questa maglia. Inoltre sono nello stesso gruppo con mio fratello maggiore Lorenzo ed è la prima volta che ci capita in carriera. Tra l’altro ricopriamo ruoli “vicini” sull’esterno, è una bella esperienza: lui rappresenta un punto di riferimento importante per me, ma anche altri grandi come Pasquazi mi danno consigli”. Nel prossimo turno la Cavese Academy 1919 farà visita al Vesta: “E’ la penultima forza del girone, ma la classifica conta poco e tutte le gare vanno affrontate con la giusta concentrazione. Inoltre fuori casa è sempre complicato fare risultato”. L’obiettivo della formazione biancazzurra è chiaro: “In tutte le partite giochiamo per fare sempre risultato, ci alleniamo in modo concentrato e ci sono gli elementi giusti per fare un campionato di alta classifica” conclude Scarozza.