Cavese Academy 1919 calcio, Razzano: “Usciti a testa alta a San Cesareo”

Cave (Rm) – Non ha guadagnato punti al cospetto di due delle tre battistrada, ma la Prima categoria della Cavese Academy 1919 ha comunque lasciato buone sensazioni sia con l’Atletico Monteporzio, sia nel match di domenica scorsa sul campo dello Sporting San Cesareo: “Due buone prestazioni – dice Fabio Razzano, il vice di mister Enrico Sernicoli – A San Cesareo i ragazzi hanno fatto anche meglio di quanto visto nel match precedente, considerando le assenze pesantissime di Nuhu, Marcelli e in extremis anche di Alessio Chialastri. Di fronte abbiamo avuto una squadra strutturata e molto valida: la prestazione è stata sicuramente positiva, peccato per i punti che non sono arrivati. Ma ce la siamo giocata fino alla fine e siamo rimasti in partita anche dopo il gol a metà primo tempo degli avversari”. Zero punti, ma un morale comunque alto per la Cavese Academy 1919 che ora è già concentrata sui nuovi impegni: “Domenica arriva una gara molto importante per noi contro la Polisportiva Canarini Rocca di Papa – avvisa Razzano - Bisognerà dare il 100% perché è uno scontro diretto. Arriviamo in fiducia, poi rientreranno anche Nuhu e Marcelli e vediamo se anche Chialastri potrà essere della partita”. Sull’obiettivo finale Razzano ha pochi dubbi: “Sono assolutamente fiducioso che si possa centrare presto la salvezza e una volta raggiunto quell’obiettivo ci possiamo divertire”. Il vice allenatore conosce bene questo gruppo: “L’anno scorso giocavo da attaccante in questa squadra, ma a 30 anni mi sono dovuto fermare per alcuni problemi fisici e per impegni familiari e lavorativi. L’idea di fare il percorso di allenatore mi ha sempre attirato e quando la società mi ha chiesto di dare una mano perché conoscevo tutti i ragazzi, mi sono messo molto volentieri a disposizione. Con mister Sernicoli non ci conoscevamo direttamente, ma mi trovo bene con lui perché c’è un confronto costante e un modo molto sereno di lavorare”.