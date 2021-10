Cavese Academy calcio, Casali e l’Under 15: “Il primo obiettivo è riformare un gruppo”

Cave (Rm) – Quando la Cavese Academy 1919 gli ha chiesto la disponibilità per allenare uno dei gruppi del settore giovanile agonistico, non si è tirato indietro. D’altronde Stefano Casali è attaccatissimo a questo club e, sulla forte spinta dei presidenti Daniele Flavi ed Emanuele Giacchè e del direttore sportivo Armando Zammarrelli, ha preso in consegna il gruppo dell’Under 15 provinciale: “Una squadra che, praticamente, è stata riformata da zero quest’anno. Qualcuno di questi ragazzi faceva la Scuola calcio un paio d’anni fa e da allora o si è spostato altrove o è rimasto fermo. A quelli che sono rientrati si sono aggiunti altri elementi che sono ai primi approcci con il mondo del calcio e quindi sappiamo che c’è tantissimo da fare, a maggior ragione per un gruppo che si troverà a fare il primo anno di agonistica dopo la “cancellazione” della scorsa stagione. Ma la cosa più importante per noi era quella di riformare una vera e propria squadra, facendola migliorare giorno dopo giorno: la risposta numerica è stata notevole e mi lascia tranquillo, sotto tutti gli altri punti di vista ci aspetta un grosso lavoro”.

Per questi motivi Casali non vuol sentire parlare di obiettivi di campo: “Non so nemmeno il livello del campionato, anche se abbiamo fatto un paio di amichevoli pareggiando a reti bianche con l’Olevano, che affronteremo di nuovo domenica, e perdendo di misura col San Cesareo per 3-2. I ragazzi seguono e hanno una grande voglia di imparare, questa è una base molto importante”. Il tecnico sarà alla sua prima esperienza da allenatore: “Ero perplesso, ma la stima che mi hanno dimostrato Flavi, Giacchè e Zammarrelli mi ha convinto.

Faccio ancora parte del gruppo della prima squadra, da poco ripescata in Prima categoria: l’impegno è cresciuto anche lì e per un classe 1978 come me non è semplice, ma cercherò di dare il mio contributo quando ce ne sarà bisogno”.