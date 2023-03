Cavese Academy 1919 (calcio), Zammarrelli già guarda al futuro

Cave (Rm) – La Cavese Academy 1919 già lavora per il futuro. Il direttore sportivo dell’agonistica e della Scuola calcio Armando Zammarrelli fa il punto della situazione a tre mesi dalla fine della stagione 2022-23 e proietta lo sguardo in avanti. “In quest’annata pensavamo di riuscire a fare qualcosa di meglio con l’agonistica, ma purtroppo abbiamo avuto qualche problema con alcuni allenatori. Nonostante questo i gruppi Under 14 e Under 15 sono cresciuti numericamente e qualitativamente nel corso della stagione e si stanno preparando in vista dell’anno prossimo. L’Under 16 ha mantenuto l’ossatura della vecchia stagione e ha dimostrato una certa crescita tecnica: si tratta di ragazzi che nella maggior parte dei casi hanno iniziato a giocare a calcio qui da noi, quindi serve tempo. Poi c’è l’Under 18 regionale che ha affrontato un campionato di livello e qualche soddisfazione ogni tanto se l’è tolta, riuscendo anche ad aggregare qualche 2007 in alcune occasioni. L’anno prossimo, comunque, siamo convinti di completare tutte le categorie: la volontà è di tornare a fare l’Under 19 e poi dovremo verificare i numeri per affiancare a questo gruppo anche una “nuova” Under 18. In ogni caso saremo al nostro terzo anno di gestione e stiamo verificando che le famiglie sono tornati a vederci come un punto di riferimento sul territorio a livello di settore giovanile. La conferma sta nei numeri che abbiamo fatto a livello di Scuola calcio dove per più categorie abbiamo anche i doppi gruppi. Gli Esordienti 2010 che il prossimo anno sbarcheranno nell’agonistica hanno un’ottima base, manca solo qualche “pezzetto” per completare la rosa e disputare un buon campionato Under 14 nella prossima stagione”. La chiusura di Zammarrelli è sul rapporto col presidente Daniele Flavi e sulla prima squadra: “Con Flavi c’è un’ottima sintonia e ampia condivisione di vedute. Per i grandi si punta a fare cose importanti: al momento la società lavora per una Prima categoria, ma non è detto che ci possano essere sorprese…”.