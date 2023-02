Cavese Academy 1919 calcio, Traversi: “Centriamo la salvezza"

Cave (Rm) – E’ tornato a difendere i pali della Prima categoria della Cavese Academy 1919 dopo circa sei mesi in cui è stato condizionato da qualche infortunio e da problemi di lavoro. Andrew Traversi, portiere classe 1992, è uno degli elementi che meglio conosce l’ambiente dell’Ariola e commenta con soddisfazione il successo di domenica per 2-1 contro la Borghesiana: “Abbiamo fatto una buona prestazione, creando tante occasioni già nel primo tempo anche se non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Poi a inizio ripresa siamo andati sotto e questa è una cosa che ci capita abbastanza spesso e su cui sicuramente dobbiamo migliorare. Ma la squadra non ha mollato e ha reagito bene, ribaltando il risultato grazie alle reti di Luciani e Tozzi che tra l’altro proprio la scorsa settimana aveva subito la perdita del nonno: il suo gol è stato come un segno del destino e la vittoria l’abbiamo dedicata indubbiamente a lui e alla sua famiglia”. Un successo che spinge la Cavese Academy 1919 all’ottavo posto in classifica: “Sono tre punti importantissimi che ci possono dare uno slancio in vista delle prossime partite. Domenica abbiamo un altro match in casa contro l’Atletico Monti Tiburtini che naviga nelle zone basse: vogliamo conquistare altri tre punti e avvicinarci al traguardo della salvezza”. Traversi guarda già oltre: “Una volta centrato l’obiettivo stagionale, dovremo cercare di dare il massimo, ma vivendo le partite in modo più sereno e giocandocela a viso aperto con tutti”. Traversi è molto legato al club biancoazzurro: “Gioco qui da cinque anni, ma in questa società ho mosso anche i primi passi a livello di settore giovanile. Il presidente Daniele Flavi, con cui c’è stima reciproca, mi sta provando a coinvolgere a livello societario in vista della prossima stagione: è una cosa che mi affascina e su cui farò un’attenta riflessione anche perché è molto probabile che questo sia il mio ultimo anno da giocatore, quindi rimanere in qualche modo legato a questo ambiente mi farebbe piacere”.