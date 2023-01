Cavese Academy 1919 calcio, Sernicoli: "Esordio molto positivo"

Cave (Rm) – Ha iniziato la sua avventura sulla panchina della Prima categoria della Cavese Academy 1919 come meglio non poteva. Mister Enrico Sernicoli ha bagnato l’esordio con una bella vittoria per 4-2 sull’Atletico Colleferro: “Nel primo tempo abbiamo provato a fare la gara, ma la partita ha vissuto poche emozioni – spiega l’allenatore – Poi al quarto d’ora su un calcio di punizione gli ospiti sono andati in vantaggio. Nello spogliatoio ho chiesto ai ragazzi di gettare il cuore oltre l’ostacolo, dicendo loro che avevano le qualità per prendere in mano la partita e così è stato. Nella ripresa hanno aggredito e pressato a tutto campo: l’1-1 è arrivato grazie a un bellissimo gol direttamente da corner di Nuhu, poi lui stesso ha siglato il rigore del 2-1 e successivamente sono arrivati il 3-1 di Lorenzo Scarozza e il 4-1 di Luciani, mentre nel finale gli ospiti hanno accorciato le distanze. E’ stato un esordio molto positivo, serviva la vittoria per dare morale a tutto l’ambiente. Ho lavorato tanto sulla testa di questo gruppo che annovera ottimi elementi giovani, ho proposto un nuovo sistema di gioco e quindi bisognerà assorbirlo, ma sono pronto a fare modifiche qualora mi accorgessi che la squadra si esprime meglio in un altro modo”. Il calendario non è molto amico di Sernicoli: “Adesso affronteremo lo Sporting San Cesareo in casa e poi l’Atletico Monte Porzio fuori, ovvero due delle tre prime della classe. E’ chiaro che non abbiamo grandi pretese di far risultato, ma sono avversari stimolanti e vogliamo creare loro delle difficoltà”. Il tecnico parla dell’accordo trovato con la Cavese Academy 1919: “Avevo iniziato la stagione con la Seconda categoria dello Zagarolo, poi c’è stata diversità di vedute e abbiamo preso strade diverse ancor prima di cominciare il campionato. In passato c’era già stato qualche contatto con la Cavese Academy 1919, il presidente Daniele Flavi e il direttore sportivo Armando Zammarrelli mi hanno voluto alla guida della prima squadra e io ho accettato con tanto entusiasmo. E’ una sfida stimolante in una piazza importante: l’obiettivo è mantenere la categoria valorizzando i giovani di questo gruppo”.