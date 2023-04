Cavese Academy 1919 calcio, Moroni: “A Valle Martella usciti a testa alta”

Cave (Rm) – Ha sfiorato il “colpo grosso” la Prima categoria della Cavese Academy 1919. Domenica scorsa i ragazzi di mister Enrico Sernicoli hanno messo paura a Valle Martella, capolista del girone G. A raccontare il match è il centrocampista classe 1993 Gianluca Moroni. “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, tenendo botta contro un avversario che merita la classifica che ha e che probabilmente si giocherà con lo Sporting San Cesareo la vittoria del campionato. Si è arrivati all’intervallo sul risultato di 0-0, poi alla lunga non siamo un po’ calati e il Valle Martella ha cominciato a spingere, andando sul doppio vantaggio. Ma noi siamo stati bravi a non mollare, accorciando le distanze con Lorenzo Scarozza e poi ottenendo un calcio di rigore in pieno recupero: assente lo “specialista” Nuhu per squalifica, sul dischetto si è presentato Casali che purtroppo ha mancato l’occasione. Comunque siamo usciti dal campo a testa alta dopo una prestazione molto importante”. Dopo la sosta pasquale, la Cavese Academy 1919 ospiterà “l’altro antipodo” della classifica: “Giocheremo col Vesta che è ultimo della classe, ma già all’andata ci stava battendo 4-0 salvo poi vedersi rimontato fino al 4-4. Non dobbiamo pensare all’avversario, ma al modo in cui noi scendiamo in campo. Comunque giochiamo sul nostro campo e vogliamo ottenere i tre punti. L’obiettivo di questo finale di stagione è cercare di fare il miglior bottino possibile, anche se le squadre che ci sopravanzano in classifica sono abbastanza lontane. Queste ultime gare serviranno ai nostri giovani per fare ulteriore esperienza in vista della prossima annata”. Moroni è al suo primo anno con questo club: “Vivo a Palestrina, ma mio papà è di Cave e ha giocato in questa società. L’anno scorso ero a Bellegra, poi ho deciso di fare un passo indietro scendendo dalla Promozione, ma cerco sempre di dare il massimo a prescindere dalla categoria. Mi trovo molto bene, qui c’è un ambiente tranquillo e una piazza “affamata” di calcio. Il presidente vuole fare delle cose importanti e quindi sono curioso di capire gli sviluppi del percorso di questa società”.