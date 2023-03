Cavese Academy calcio, Luciani: “Club può fare un passo in avanti”

Cave (Rm) – La Prima categoria della Cavese Academy 1919 ha praticamente archiviato il discorso salvezza. La squadra di mister Enrico Sernicoli ha vinto per 2-0 sul campo del Marino ultimo della classe e si è portata all’ottavo posto in classifica con 24 punti. “Nel primo tempo abbiamo giocato con lucidità e una buona concentrazione, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato – dice il centrocampista classe 2003 Gabriele Luciani – Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare un buon calcio e attorno al quarto d’ora sono riuscito a far gol di testa su un cross di Tozzi. Dopo una decina di minuti è arrivato il raddoppio firmato da Lorenzo Scarozza e così la partita si è incanalata sui giusti binari e nel finale l’abbiamo gestita con tranquillità”. Nel prossimo turno la Cavese Academy 1919 ospiterà il Labico che ha cinque punti in meno dei biancoazzurri. “Conosco qualche loro calciatore con cui ho giocato recentemente a Valmontone, ma non so molto della squadra nel complesso. Di sicuro noi abbiamo voglia di tornare alla vittoria sul nostro campo”. Luciani è uno dei rinforzi dicembrini del mercato della squadra del presidente Daniele Flavi: “Giocavo col Bellegra in Promozione, ma mi hanno spinto qui sia il fatto che questa è la squadra del mio paese sia la volontà di giocare con maggiore continuità. Per questo motivo non posso dare un giudizio sull’intera stagione della Cavese Academy 1919, ma da quando sono arrivato ho trovato un gruppo sicuramente unito: ovviamente ci sono delle cose da migliorare, abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma in certe occasioni avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più. Ora siamo in una posizione di classifica abbastanza tranquilla e l’obiettivo per queste ultime partite è di divertirci e fare il maggior numero di punti possibili”. Poi sarà tempo di pensare al futuro: “Ancora non ho parlato col presidente per la prossima stagione, sono concentrato su questo campionato e poi a fine stagione faremo le nostre valutazioni. Questa è una società che può fare un passo in avanti e crescere ancora”.