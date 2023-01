Cavese Academy 1919 calcio, Tozzi: “L’obiettivo è fare bene e crescere””

Cave (Rm) – E’ stato tra i primi innesti del mercato invernale della Prima categoria della Cavese Academy 1919. Flavio Tozzi, centrale difensivo (all’occorrenza anche centrocampista) classe 2002, rappresenta bene quella che è l’attuale filosofia della società del presidente Daniele Flavi: scommettere su ragazzi del territorio che possano crescere e dimostrare le loro qualità all’Ariola. “Conosco bene il direttore sportivo Armando Zammarrelli e anche il presidente Daniele Flavi – racconta Tozzi – C’era stato un contatto anche in estate, ma volevo provare a giocare le mie carte a Paliano, in Promozione. Non ho avuto lo spazio che desideravo e così ho deciso di accettare la proposta della Cavese: preferisco fare un passo indietro a livello di categoria per provare a giocare di più e rilanciarmi in un club comunque ambizioso e importante. Tra l’altro la Prima categoria è ormai un campionato tosto e di ottimo livello e questa esperienza mi può far crescere. Cosa mi ha detto la società? Che quest’anno l’obiettivo è quello di fare un buon campionato e provare a valorizzare i tanti giovani che compongono la rosa”. Pur essendo arrivato da pochi giorni, Tozzi è già integrato nel nuovo gruppo: “Conoscevo diversi ragazzi e quindi è stato semplice il mio inserimento. L’ambiente è sereno e poi so bene quanto la piazza ci tenga a questa squadra: sarà uno stimolo in più per far bene nella seconda parte della stagione”. Sul ruolo, non ha preferenze: “Ho giocato più spesso da difensore, ma posso fare anche il centrocampista centrale. Sono a disposizione dello staff tecnico e dei miei compagni”. Il debutto ufficiale di Tozzi avverrà domenica tra le mura amiche: “Ospiteremo l’Atletico Colleferro di cui non so molto, tranne che si tratta di una squadra retrocessa dalla Promozione. Anche con la Cavese Academy 1919 ho fatto solo un’amichevole e quindi sono curioso di scoprire cosa siamo in grado di fare, ma ci attende sicuramente una partita tosta. Noi dobbiamo ragionare partita per partita e pensare alla crescita di ogni singolo elemento della nostra rosa, i risultati saranno una conseguenza” conclude Tozzi.