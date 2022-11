Cavese Academy 1919, Chialastri: “Due vittorie? Troppo presto per parlare”

Cave (Rm) – La Prima categoria della Cavese Academy 1919 ha cominciato di slancio. La formazione del presidente Daniele Flavi ha battuto 3-1 il Football Club Frascati nell’anticipo di sabato scorso: un successo che fa il paio con quello ottenuto all’esordio sul campo dell’Atletico Monti Tiburtini. “Abbiamo avuto un ottimo avvio di primo tempo – dice il centrocampista centrale classe 1998 Alessio Chialastri – Siamo riusciti ad andare a bersaglio con Troiani e Gramiccia, poi è subentrato un po’ di nervosismo perché anche gli avversari hanno alzato i ritmi trovando il gol del 2-1 su calcio di punizione. Nel secondo tempo c’è stata grande battaglia, noi abbiamo sbagliato un calcio di rigore con Nuhu e nel finale abbiamo siglato il 3-1 con Proietti. Comunque il successo è stato sicuramente meritato e ottenuto al cospetto di un’ottima squadra. Due vittorie in due gare? In questo momento è troppo presto per fare ogni tipo di discorso, noi dobbiamo prima conquistare la salvezza e poi penseremo ad altro. Sappiamo di avere una squadra di valore, il gruppo è affiatato ed è arrivato qualche giocatore importante al posto di quelli di livello che sono andati via. Probabilmente a livello complessivo è stato fatto un passo in avanti rispetto all’anno scorso, in special modo dal punto di vista degli “under” obbligatori, ma vedremo cosa riusciremo a fare”. Chialastri spende parole importanti anche per mister Michele Testa: “E’ una forza della natura e la sua capacità migliore è quella di fare gruppo. E’ riuscito a stabilire un ottimo rapporto con la squadra e questo è un punto di partenza molto importante”. Il terzo turno di campionato metterà la Cavese Academy 1919 di fronte al Tigre: “E’ un’altra squadra che ha cominciato con due vittorie e da quello che sappiamo si tratta di una compagine di valore. Ma sarà solamente la terza partita di campionato e quindi è solo uno dei primi esami. E’ chiaro che vincere aiuta a vincere e quindi cercheremo di allungare la nostra striscia”.