Infortunio Cataldi, stagione finita?

Arrivano pessime notizie per Maurizio Sarri e la Lazio dall'infermeria biancoceleste. L'infortunio di Danilo Cataldi, titolarissimo dello scacchiere laziale infatti è più greve del previsto e il centrocampista va verso la fine della staigone anticipata.

L'infortunio

Cataldi si è infortunato in Inter-Lazio dello scorso 30 aprile. Ad inizio ripresa il regista di Sarri è entrato in contrasto con Lukaku avendone la peggio. Costretto a chiedere subito il cambio, il centrocampista ha lasciato il campo zoppicando.

La gestione dello staff medico

La diagnosi effettuata dallo staff medico della Lazio non è stata molto accurata. Lo staff è stato tratto in inganno dal versamento di sangue nel polpaccio del centrocampista non vedendo prima la lesione coperta dall'ematoma. Il calciatore ha passato un paio di giorni con le stampelle e i recenti esami non hanno mostrato nessun passo in avanti. Una gestione che non è piaciuta nè a Lotito nè a Sarri.

Quando rientra Cataldi?

Sicuramente assente contro l'Udinese, partita che può valere la matematica qualificazione alla prossima Champions League, Cataldi va verso il forfait anche contro la Cremonese penultima giornata di Serie A e giornata individuata dal club per festeggiare il decennale della Coppa Italia vinta contro la Roma, con diversi protagonisti invitati all'Olimpico. Il centrocampista spera di poter rientrare per l'ultima giornata ad Empoli ma il rischio di tornare a disposizione dalla prossima stagione è concreto.